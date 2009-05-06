Китайцам приказали активнее курить, чтобы поддержать экономику

Руководство одной из китайских провинций решило поддержать местную табачную промышленность, приказав чиновникам и государственным работникам активнее курить. Чтобы укрепить экономику региона в условиях кризиса, госслужащим из провинции Хубэй придется выкурить в общей сложности 230 тыс. пачек, сообщает The Daily Telegraph.

Даже в школах введена квота, определяющая, сколько должны курить учителя, а в одной из деревень чиновникам велено за год "употребить" 400 блоков сигарет. Тем, кто не будет справляться с планом или станет курить сигареты "вражеских" марок, производимых в соседних провинциях, грозит штраф.

Местные власти создали специальный орган для контроля за выполнением требований по курению. По сообщениям прессы, в одну из местных школ уже наведались инспектора, которые осмотрели пепельницы и урны и обнаружили там три окурка от сигарет "запрещенных" марок. Штрафовать школу на первый раз не стали, однако подвергли публичной критике.

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