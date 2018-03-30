Украинским подросткам ставят диагноз "алкоголизм" в 15 лет

В Украине у алкоголизма - "молодое лицо". По данным Всемирной организации здравоохранения, страна занимает первое место в мире по злоупотреблению алкоголем среди детей и молодежи. Так, около 40 % молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет систематически употребляют водку. При этом они не обязательно из неблагополучных семей, а пить начинают еще с детства. Психологи отмечают, большинство историй имеют стандартное начало: "старшие друзья-выпил раз-выпил второй-и пошло", впоследствии подросток просто теряет жизненные ориентиры, теряется в жизни. Диагноз "алкоголизм" Сергею Щипану поставили в 15 лет, а вкус алкоголя парень узнал еще в 11-летнем возрасте: «Мне ребята однажды предложили - давай выпьем. Неудобно было отказать: вышли во двор, а дальше, что мы делали - я этого уже не помню. Опомнился в подвале: меня там соседи нашли, приболел я так, боялся, что умру».

Но испугался Сергей ненадолго: что-то в запрещенном его привлекало, потому и началось: ложь родителям, конфликты с учителями, побеги из дома. Закончить школу парень так и не смог. Сейчас ему – 18. Уже год Сергей лечится вместе с несовершеннолетними в реабилитационном центре. Теперь о своей силе воли побороть в себе желание пить рассказывает с гордостью: «Я не стесняюсь того, что лечусь, здесь, в реабилитационном центре таких, как я, много. Стыдно только, что раньше головы на плечах не было».

«Когда подросток в возрасте 11-13 лет употребляет алкоголь, он начинает терять жизненные ориентиры. Все начинается с пива, интересно, весело, никто не просыпается под забором, потеряв семью. И человек думает: как только захочу – остановлюсь! Но потом освободиться от алкогольной зависимости уже не может», - говорит Алексей Стадник, руководитель реабилитационного центра, где лечится Сергей Щипан.

Всему виной – доступность. Алкоголь и табак для несовершеннолетних запрещено законом продавать, везде висят соответствующие таблички, но на практике – «бери-не хочу»: немного предпринимателей требуют у подростков документы или отказываются отпускать такой товар ребенку. Только в Киеве – почти 200 заведений, где торгуют спиртными рядом с учебными заведениями. Является ли случайным такое расположение – выяснить сложно, а вот то, что это дело прибыльное, - очевидно.

При этом в Киевраде заявляют, что власть хочет усилить требования относительно продажи алкогольных напитков и табачных изделий несовершеннолетним и даже обещает закрыть вскоре такие торговые точки. Но «вскоре» – понятие неопределенное, как и то, почему не обращали внимание на такое количество пунктов продажи раньше. Начальник Главного управления по вопросам торговли Василий Щербенко рассказал, что в прошлом году поступило 317 заявлений от граждан, в которых шла речь о реализации алкогольных напитков в запрещенных местах, в частности, возле дошкольных учебных заведений, школ, на придомовых территориях и непосредственно у жилых домов. «В 160 киосках, которые расположены рядом со школьными, дошкольными заведениями, срок действия лиценции заканчивается, и никто им продлевать этот срок не будет», – заверяет Щербенко. Но почему чиновник "не видел", где именно открывались такие точки, он не объяснил. Вместо этого отметил, что проблема в действительности в том, что во многих «лотках», которые работают круглосуточно, реализуется некачественная или контрафактная продукция, а это может нанести значительный вред здоровью граждан, особенно несовершеннолетним. Впрочем, вред несовершеннолетним наносит и самый качественный алкоголь.

Рядом с одной из львовских гимназий в завершение действия лицензий ожидать уже никто не будет: за продажей алкоголя и табака несовершеннолетним с недавних пор здесь будут следить и днем, и ночью. После того, как на урок в состоянии алкогольного отравления пришла четырнадцатилетняя школьница: дорогой к школе вместе с друзьями она выпила вина.

«Ребенок по пути к учебному заведению зашла в магазин, со слов детей, ей продали спиртное, откупорили его, и ребенок по пути в гимназию выпила. Ей стало плохо, после этого девочку забрали домой родители», - рассказал Юрий Джала, директор львовской классической гимназии, который за свою педагогическую практику подобное видит впервые. «Потребление алкоголя и табака в таком возрасте – ненормально!» – возмущается учитель. Он пытался повлиять на этих детей дисциплинарно, но отчислять ученицу не стал.

После такого инцидента во Львове поднялась шумиха. Городской голова собрал большое совещание при участии прокуратуры, контролирующих служб, налоговой инспекции, педагогов. И опять решили «ограничить продажу алкоголя и табака возле учебных заведений, возле заведений здравоохранения и возле спортивных и детских площадок, в парках, скверах». Дальше - начались рейды.

«Мы обнаружили, что в двух малых архитектурных формах продают несовершеннолетним алкоголь. Подобное обнаружили и в стационарных заведениях торговли. То есть однозначно мы будем принимать меры как к владельцам, так и ко всем службам, которые выдают лицензии, а также к продавцам, которые торгуют в этих магазинах», - заявляет директор департамента экономической политики Львовского горсовета Ирина Кулинич. Чиновники угрожают: наказание будет суровым - от высоких штрафов до лишения лицензии.

Учительница из Канады Тетян Каченюк говорит – они тоже имеют похожую проблему, но там продажа алкоголя детям контролируется значительно строже. Без сопровождения взрослого к алкогольным магазинам детям даже подойти нельзя.

В США алкоголь и табак для продажи запрещен до 21 года. В соседней Российской Федерации штраф за продажу – в эквиваленте 300 гривен, в настоящее время еще рассматривается законопроект относительно криминальной ответственности за продажу несовершеннолетним.

Детский алкоголизм и продажа несовершеннолетним спиртного - проблема многих стран мира, но только Украина среди них держит первенство по показателям употребления алкоголя несовершеннолетними.

Екатерина Бессарабова