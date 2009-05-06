Одещина: с пищевым отравлением госпитализированы 16 человек
11:47, 06 мая 2009Страна
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Отмечали крестины
В Одесской области с пищевым отравлением госпитализированы 16 человек, которые вместе отмечали крестины.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, 2-5 мая в инфекционное отделение Саратской районной больницы с признаками пищевого отравления госпитализированы 16 человек, из них 5 детей, которые 2 мая отмечали крестины. Всего на празднике было 20 человек.
На сегодняшний день все пациенты находятся в состоянии легкой степени тяжести.
Специалистами районной СЭС осуществляется комплекс регламентированных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается.
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