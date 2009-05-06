Одещина: с пищевым отравлением госпитализированы 16 человек

В Одесской области с пищевым отравлением госпитализированы 16 человек, которые вместе отмечали крестины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, 2-5 мая в инфекционное отделение Саратской районной больницы с признаками пищевого отравления госпитализированы 16 человек, из них 5 детей, которые 2 мая отмечали крестины. Всего на празднике было 20 человек.

На сегодняшний день все пациенты находятся в состоянии легкой степени тяжести.

Специалистами районной СЭС осуществляется комплекс регламентированных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается.