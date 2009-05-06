Банановая диета - подходит всем

Диета, о которой мы хотим вам рассказать, подходит практически всем, не страдающим особыми расстройствами здоровья. Продержаться на ней в течение недели не так уж и сложно, но достаточно и одного-трех дней. Тем не менее, все же беременным и кормящим женщинам, или имеющим какие-либо проблемы с состоянием здоровья, все же предварительно следует посоветоваться с врачом.

Но, для похудения банановый вариант представляет собой неплохую альтернативу прочим диетам. Ведь иначе, как удовольствием его назвать трудно. Мало того, что бананы представляют собой калорийный продукт, способный быстро утолять голод, так в них еще содержится большое количество необходимых организму витаминов и микроэлементов, а клетчатка способствует здоровому пищеварению, стимулируя перистальтику кишечника.

За счет низкого содержания жиров в бананах помогает избавляться от лишнего холестерина в крови, помогают они и при гипертонии, и язвенных желудочных проблемах. В сыром виде употреблять бананы рекомендуется при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрите, так как нейтрализуют кислотность желудочного сока.

Помогают они и в борьбе с изжогой, оказываю неоценимую помощь в профилактике железодефицитной анемии.

В период банановой диеты следует отказаться от употребления шоколада, сдобы, тортов, пирожных, сладостей, а вот сделать некоторые полезные запасы продуктов просто необходимо.

К таким продуктам относятся: мюсли, консервированная фасоль в томатном соусе, соки (лучше свежевыжатые – томатный, ананасовый, апельсиновый, грейпфрутовый), овсянка быстрого приготовления, обезжиренные молочные продукты (молоко, йогурт, творог), мясной фарш, куриные грудки, обезжиренная ветчина, любые фрукты и овощи на ваш выбор и бананы, можно четырнадцать-двадцать больших плодов и семь маленьких в неделю.

Дневной рацион должен включать в себя пять приемов пищи: завтрак, обед, ужи и два перекуса (дневной и вечерний).

Бананы следует употреблять маленькими кусочками.

Мы познакомим вас с несколькими вариантами дневного меню.

На завтрак вы можете приготовить, сообразуясь с собственным выбором:

1. Зерновую кашу с ломтиками банана и стакан обезжиренного молока.

2. Два ломтика хлеба из муки грубого помола с бананом и лимонным соком.

3. Жареную смесь из одного банана, двух помидоров, кресс-салата и ломтиков бекона.

4. Овсянку с бананом и молоком и сок (ананасовый или апельсиновый).

То же самое следует сделать и в обед, то есть выбрать один из вариантов:

1. Приготовьте бутерброд из двух кусочков ржаного хлеба с ветчиной или куриным мясом, овощной салат, творог с фруктами и банановый йогурт.

2. Тосты с томатами, сто пятьдесят граммов фасоли в томатном соусе, овощной салат и стакан сока.

3.Отварите картофель, к нему подойдут сырые овощи и консервированная фасоль. На десерт банан или два плода киви.

А вот варианты ужинов:

1. Жаркое из курицы с бананами, гарнир из дикого риса, салат из овощей.

2. Макаронные изделия из твердых сортов пшеницы с фаршем и томатным соусом, овощной салат, банан или яблоко.

3. Можно обойтись бутербродом с отварным мясом или тунцом, на десерт употребите банановый йогурт.

4. Салат из овощей и яиц, банановый пудинг.

Дневной перекус также предполагает несколько вариантов, это может быть:

1. Яблоко или апельсин.

2. Банан.

4. Диетический йогурт.

Вечерний перекус:

1. Банан.

2. Две ложки меда с чаем.

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