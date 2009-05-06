ВОЗ направит препарат Tamiflu в 72 страны

Всемирная организация здравоохранения направит препарат Tamiflu в 72 страны, где были зафиксированы случаи заражения вирусом A/H1N1, включая Мексику.

Средства, имеющего доказанную эффективность при лечении гриппа, хватит для лечения 2,4 миллиона человек, сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя ВОЗ Фаделу ШАИБ.

ВОЗ отказалась от прежнего названия "свиной грипп", поскольку оно вводит в заблуждение. По мнению ученых, употребление в пищу свинины не может стать причиной заболевания вирусом H1N1, вирус-мутант передается воздушно-капельным путем, отмечает NEWSru.

ВОЗ также собирается восполнить местные запасы лекарства в шести регионах на случай возможных вспышек вируса A/H1N1.

Ранее ВОЗ повысила степень угрозы пандемии данного вируса гриппа с четвертого до пятого уровня (по шкале из шести степеней).