Избавиться от бородавок не сложно

Многие люди сталкиваются с появлением на теле бородавок. Далеко не всегда есть средства для того, чтобы обратиться к специалисту, который удалит «незваного гостя». Но не стоит огорчаться, ведь от бородавок можно избавиться и самостоятельно. Как? Ниже найдете несколько рецептов народной медицины.

1. Народные лекари смазывали бородавки свежим срезом картофельной кожуры.

2. Многие целители предлагали избавляться от бородавок при помощи рябины.

Приготовьте кашицу из плодов рябины, нанесите ее на бородавку и зафиксируйте средство с помощью пластыря.

Десяти процедур вполне будет достаточно для того, чтобы избавиться от ненавистной бородавки.

Нужно сказать, что два способа, которые приведены выше, по мнению врачей, совершенно бесполезны.

Медики убеждены, что данные данные рецепты не могут помочь справиться с проблемой и если какой-либо эффект от них и имеется, то связан он исключительно с нашим психологическим ожиданием.

3. Народная медицина предлагает также смазывать бородавки свежим соком лука или же долькой чеснока.

Нужно сказать, что этот способ, по мнению традиционной медицины, вполне может оказаться эффективным.

На вирусную бородавку лук и чеснок могут подействовать из-за того, что в них содержится большое количество особых веществ фитонцидов, которые эффективно борются с распространением бактерий.

4. Бородавку также можно выжечь при помощи обычной уксусной кислоты.

Капните на нее капельку уксусной кислоты. Важно отметить, что больше одной капли применять нельзя.

Если говорить о том, как к этому рецепту относится традиционная медицина, то нужно сказать, что медики признают, что данный способ может также оказаться довольно эффективным.

Любые кислоты – это сильные разрушающие вещества.

Важно отметить, что врачи не одобряют применение кислот для лечения в домашних условиях.

Нужно также помнить, что как бы аккуратно вы не подходили к проведению данной процедуры, на коже после исчезновения бородавки все равно останется небольшой шрам.

5. К месту, где расположилась бородавка, необходимо приложить сухой лед и подержать его столько, сколько вы сможете. Данную процедуру нужно повторять пять-шесть раз через каждые два-три часа.

Что по этому говорит традиционная медицина?

Данная процедура вполне обоснованна и эффективность ее доказана. Правда, нужно сказать, что в домашних условиях выполнить такие действия будет весьма проблематично.

Если вы подержите лед слишком мало, то никакого эффекта не будет, а если, наоборот, передержите, то заработаете обморожение.

Найти золотую середину очень и очень сложно.

Поэтому, специалисты рекомендуют обратиться в специализированное учреждение и воспользоваться медицинским аналогом данной процедуры – криотерапией.

Напоследок нужно сказать, что все рецепты, которые мы привели выше, распространяются только на вирусные бородавки, а ведь «бородавками» называют и многие другие новообразования на коже.

Поэтому, прежде чем заниматься самолечением, необходимо убедиться в правильности «диагноза», который вы сами себе поставили.

В противном случае можно ухудшить свое состояние.

Так, например, некоторые формы рака на ранних стадиях выглядят как пресловутые бородавки, а самолечением рака заниматься крайне опасно.

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