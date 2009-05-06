Чем больше родинок - тем дольше жизнь

Ученые подcчитали родинки на теле участников исследования и измерили длину теломеров хромосом в их клетках. В исследовании, проведенном специалистами Королевского колледжа Лондона, приняли участие 900 пар близнецов.

В среднем на теле взрослого человека можно найти от 30 до 100 родинок, однако в некоторых случаях их может быть более 400.

Исследователям удалось обнаружить статистически значимую корреляцию по длине теломеров между участниками с менее чем 25 родинками и теми, у кого их было более 100. В последней группе теломеры были значительно длинней, и это означало, что клетки этих людей "моложе" приблизительно на 6-7 лет.

Выводы ученых весьма неожиданны, поскольку до последнего времени главной особенностью людей с избытком родинок на теле считалась повышенная склонность к раку кожи - меланоме.

По словам ведущего автора исследования доктора Вероники Батай, незначительный риск злокачественных новообразований, связанный с большим количеством родинок, с лихвой компенсируется меньшей склонностью к возрастным заболеваниям - болезням сердца, остеопорозу и другим.

mignews.com