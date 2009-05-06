Курение опаснее для женщин, чем для мужчин

Женщины более подвержены развитию рака из-за курения, чем мужчины, сообщает The Telegraph. Ученые из клиники St Gallen Canton в Швейцарии исследовали 683 онкологических больных и выяснили, что у женщин рак развивается в более раннем возрасте, нежели у мужчин. И это несмотря на то, что курят дамы, как правило, меньше представителей мужского пола. Открытие ученых подтверждает теорию о том, что женщины более восприимчивы к канцерогенным веществам табака.

В ходе другого исследования было установлено, что после удаления онкологической опухоли женщины живут дольше мужчин. Сотрудники клиники Святого Джеймса (St James`s Hospital) в Дублине, Ирландия, в течение десяти лет наблюдали за состоянием здоровья 640 пациентов, перенесших операцию по удалению опухоли в легких. Обнаружилось, что после хирургического вмешательства мужчины проживали в среднем по 2,1 года, тогда как у женщин этот показатель составил 4,7 года.

Около 90% случаев заболевания раком легких вызвано курением. Ежегодно только в Великобритании такой диагноз получают 38 тысяч человек. Рак легких является одним из самых опасных видов рака, каждый год он уносит 34 тыс. 500 жизней.

В прошлом году ученые из США выяснили, что у курящих девушек риск наступления инсульта в два раза больше, чем у некурящих, а у женщин, курящих много, риск больше в девять раз. Хотя инсульт обычно случается у людей пожилого возраста, курение увеличивает вероятность инсульта у молодых людей.

Помимо сердечных приступов курение приносит, например, такие неприятности, как повышенный риск облысения у мужчин, причем это касается даже азиатских мужчин, которые подвержены облысению меньше представителей белой расы, а также у курильщиков гораздо чаще, чем у некурящих развиваются болезнь Альцгеймера и различные формы слабоумия.

Недавно стало известно, что курящий зажиточный человек интеллектуального труда имеет меньше шансов на выживание, чем некурящий низкооплачиваемый рабочий того же пола. И среди мужчин, и среди женщин курильщики из всех слоев общества имеют больший риск преждевременной смерти, чем некурящие. Примечательно, что среди некурящих женщин из низших классов зарегистрирован один самых низких уровней смертности.

«Вокруг Света»также рассказывал, что отказаться от курения проще за деньги. Сотрудники Медицинской школы при Пенсильванском университете (University of Pennsylvania School of Medicine) установили, что люди, которым предлагают несколько сотен долларов за отказ от курения, в три раза чаще завязывают с пагубной привычкой, чем те, кто не получает денежного вознаграждения.

vokrugsveta.ru