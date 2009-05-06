Толстые дети подвержены аллергии

Коллектив специалистов из американского Национального института наук о здоровье и окружающей среде (NIEHS) проанализировал сведения о 4 111 детях и подростках в возрасте от 2 до 19 лет. Основное внимание исследователи уделили данным о таких факторах, как вес тела, титр антител к аллергенам окружающей среды, к бытовым и пищевым аллергенам, наличие сенной лихорадки, экземы и аллергии.

Результаты работы показали, что страдающие ожирением дети имеют более высокий уровень антител к отдельным аллергенам. Аллергия у них развивается на 26% чаще, чем у тех ровесников, кто имеет нормальный вес. Выяснилось также, что у детей с лишним весом на 59% чаще, чем у прочих, встречается пищевая аллергия.

Ученые отмечают: исследование выявило выраженную связь между ожирением и аллергией, однако не обнаружило доказательства того, что лишний вес является причиной сверхчувствительности иммунной системы. В любом случае, контроль веса у детей и подростков может снизить риск развития аллергии и астмы.

Стоит напомнить, что в марте сотрудники Университета Калифорнии в Беркли обнаружили ген, ответственный за ожирение. Ген DNA-PK регулирует идущий в печени процесс, в результате которого углеводы перерабатываются в жир. Опыты, проведенные на мышах, показали, что животные с «отключенным» геном DNA-PK даже при очень обильном высокоуглеводном питании не набирают лишнего веса и имеют на 40% меньше жира в организме, чем обычные мыши из контрольной группы.

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