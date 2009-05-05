Президент Ющенко запретил платные медицинские услуги

Президент Виктор Ющенко приостановил действие распоряжения Кабинета министров, которым государственным и коммунальным учреждениям здравоохранения разрешалось предоставлять платные услуги желающим, которые проходят лечение, а также сдавать в аренду в нерабочее время помещения и оборудование.

Указ о приостановлении действия распоряжения Кабмина от 14 апреля "О некоторых мерах по улучшению медицинского обслуживания граждан" он подписал 30 апреля, сообщает его пресс-служба во вторник.

Ющенко также обратился в Конституционный суд с просьбой рассмотреть вопрос относительно конституционности данного правительственного распоряжения.

Как отмечается в представлении главы государства, внедряя предоставление медицинской помощи за соответствующую плату, Кабинет министров фактически поставил получение гражданами жизненно необходимой медицинской помощи в зависимость от их финансовых возможностей, чем нарушил положения Конституции Украины.

Кроме того, решая актом правительства вопрос, который непосредственно касается права граждан на охрану здоровья и в соответствии с Конституцией Украины должен определяться исключительно законами (пункты 1, 6 части первой статьи 92), Кабинет министров вышел за пределы своих полномочий, перебрав на себя полномочия Верховной Рады, которая по Конституции является единственным органом законодательной власти.

Указ вступает в силу со дня опубликования.