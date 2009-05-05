Кабмин выделил 50 млн грн на предупреждение свиного гриппа

Кабинет Министров Украины распоряжением № 473-р от 28 апреля выделил Министерству здравоохранения 50 млн. грн. для проведения первоочередных мер по недопущению занесения и распространения на территории Украины гриппа А/H1N1, известного также как свиной грипп.

Текст соответствующего распоряжения за подписью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО размещен на Правительственном портале.

Правительство поручило Министерству финансов осуществить эти расходы за счет резервного фонда государственного бюджета.

Согласно распоряжению, Минздрав должен утвердить в недельный срок по согласованию с Минэкономики и Минфином перечень расходов, связанных с недопущением занесения и распространения на территории Украины свиного гриппа, а до конца 2009 года предоставить Минэкономики, Минфину и Государственному казначейству отчет об использовании выделенных средств.