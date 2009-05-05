За рубежом нет украинских граждан, заболевших гриппом Н1N1

На сегодняшний день не зафиксировано случаев заболевания украинских граждан за рубежом гриппом А/Н1N1 (свиной грипп).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Василий КИРИЛИЧ.

«Случаев, подтверждающих заболевание граждан Украины, которые временно или постоянно находятся на территории других стран, не зафиксировано», - сказал он.

В.КИРИЛИЧ сообщил, что проживающие за рубежом граждане Украиныне обращались в дипломатические учреждения Украины по этому вопросу. Он напомнил, что МИД Украины дало оперативное поручение всем заграничным учреждениям Украины установить контакт со специальными службами страны пребывания и оперативно информировать МИД о выявленных фактах заражения людей вирусом гриппа А/Н1N1.

Как сообщалось, по данным Всемирной организации здравоохранения, число подтвержденных случаев заражения людей гриппом A/H1N1 в 21 стране мира возросло до 1124.