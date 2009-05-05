Нет оснований ограничивать импорт свинины

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), Всемирная организация по охране здоровья животных (ВООЗЖ), Всемирная организация охраны здоровья (ВООЗ) и Всемирная торговая организация (ВТО) заявляют о том, что продукты из свинины, которые изготовлены и сберегаются в соответствии с правилами гигиены, не являются источником гриппа А/Н1N1.

В заявлении этих организаций, размещенном на сайте ВТО, в частности, говорится: "Учитывая распространение гриппа А/Н1N1 и опасений относительно возможности заражения свиней и опасности свинины и продуктов из свинины, мы отмечаем, что свинина и продукты из нее, которые изготовлены и сберегаются в соответствии с правилами, рекомендуемых ВООЗ, ФАО, Комиссии «Кодекс Алиментариус» и ВООЗЖ, не будут служить источником инфекции".

В документе отмечается, что на сегодняшний день нет свидетельств того, что вирус передается через еду и, исходя из этого, в соответствии с Санитарным кодексом наземных животных, «нет и оснований для введения ограничительных мер по импортированию свиней и продуктов из свинины».

Как сообщал УНИАН, Государственный комитет ветеринарной медицины Украины запретил ввоз в страну свиней, сырья и продукции из Мексики, Канады, США и Новой Зеландии, отгруженных после 21 апреля.