3,6 т некачественных окорочков изъяли в Кировоградской области

В Кировоградской области сотрудники налоговой милиции ГНА в области совместно с коллегами из отдела ветеринарной милиции УМВД в области изъяли из незаконного оборота 3,6 тонны некачественных куриных окорочков.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении налоговой милиции ГНА в Кировоградской области.

Товар хранился на территории одного из рынков областного центра в бумажных ящиках с нарушением правил маркировки и без соответствующих документов, подтверждающих качество, в том числе ветеринарного свидетельства. Ориентировочная стоимость изъятых товарно-материальных ценностей составляет 90 тыс. грн. По данному факту проводится проверка.

С начала текущего года сотрудники налоговой милиции ГНА в области изъяли из незаконного оборота продовольственных товаров на общую сумму более 150 тыс. грн.