В Великобритании закрывают школы

Власти Великобритании приняли решение закрыть пять школ после того, как подтвердились еще девять случаев заражения людей вирусом H1N1.

Школы были закрыты из соображений предосторожности после того, как было подтверждено заражение нескольких учащихся. Однако Управление здравоохранения Великобритании отмечает, что закрытие школ - мера необязательная.

По данным телеканала, сейчас общее подтвержденное количество заболевших исчисляется 27 пациентами, 23 из них в Англии и четверо - в Шотландии. При этом семь из девяти новых подтвержденных случаев заражения указывают на передачу вируса от человека к человеку.

glavred.info