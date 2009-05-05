Перечень платных услуг в медицине не будут расширять

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие отдельных положений постановлений Кабинета Министров Украины от 14 апреля 2009 года о расширении перечня платных услуг, которые могут предоставляться в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения, высших медицинских учебных заведениях и научно-исследовательских учреждениях и о расширении перечня платных услуг, которые могут предоставляться государственными учебными заведениями.

Соответствующий указ от 30 апреля размещен на сайте Президента.

В то же время В.ЮЩЕНКО направил конституционное представление по поводу этих постановлений правительства.

В соответствии с постановлением правительства №369 «О внесении изменений в некоторые постановлениям Кабинета Министров Украины», для государственных учебных заведений, в том числе высших медицинских учебных заведений, предусмотрена возможность предоставлять платные услуги, в частности, при: сдаче студентами экзаменов и зачетов при ликвидации академической задолженности, возникшей во время проведения основной сессии; сдаче студентами в случае их перевода из одного высшего учебного заведения в другое академической задолженности, возникшей в результате различий в учебных планах; обеспечении форменной одеждой; издании и реализации учебников, учебных пособий, конспектов, лекций, методических материалов, монографий, информационно-аналитических сборников, сборников научных трудов, тезисов докладов, материалов конференций, учебной и учебно-методической литературы, бланковой продукции; проведении конкурсов, фестивалей, концертно-зрелищных мероприятий, творческих вечеров; возмещении расходов на изготовление студенческих и ученических билетов, зачетных книжек; предоставлении услуг по организации и проведению культурно-воспитательных мероприятий (представлений, концертов, фестивалей, вечеров отдыха, баллов, конкурсов, дискотек, демонстраций видео- и кинофильмов и т.д.).

По мнению главы государства, введение Кабмином возможности предоставления государственными учебными заведениями данных платных услуг, которые непосредственно связаны с организацией учебно-воспитательного процесса и предусмотрены учебными планами, не отвечает требованиям статьи 53 Конституции Украины, которая гарантирует право каждого на образование, возлагая на государство обязанность обеспечить доступность и безоплатность дошкольного, общего среднего, профессионально-технического, высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях (части первая и третья).

Также правительство 14 апреля 2009 года издало распоряжение №420-р «О некоторых мерах по улучшению медицинского обслуживания граждан». Пунктом 1 этого распоряжения Кабинет Министров согласился с предложением Министерства здравоохранения о предоставлении государственным и коммунальным заведениям здравоохранения права по собственному желанию граждан:

которые проходят лечение, на обеспечение за соответствующую плату выделения койко-места повышенной комфортности и медработника для персонального ухода, создание надлежащих социально-бытовых условий;

на проведение по их заказу за соответствующую плату за пределами заведений здравоохранения консультирования, диагностики, лечения, забора биологического и другого материала для клинико-диагностических и других исследований при условии, что они в состоянии по состоянию здоровья самостоятельно посещать соответствующие заведения (учреждения).

В.ЮЩЕНКО считает, что это не отвечает статье 49 Конституции Украины, согласно которой в государственных и коммунальных заведениях здравоохранения медицинская помощь оказывается безоплатно. Это является составляющей одного из основных конституционных прав граждан - права на здравоохранение, медицинскую помощь, доступное для всех медицинское обслуживание, которое гарантируется государством.

Президент отмечает, что внедряя предоставление медицинской помощи за соответствующую плату, Кабинет Министров фактически поставил получение гражданами жизненно необходимой медицинской помощи в зависимость от их финансовых возможностей, чем нарушил и положения статьи 24 Конституции Украины, согласно которой граждане имеют равные конституционные права и являются равными перед законом, не может быть привилегий или ограничений по признакам, в частности, имущественного положения.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля В.ЮЩЕНКО обратился к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой тщательно пересмотреть и доработать решения правительства, которые принимались с целью обеспечения получения очередного транша кредита МВФ, и оставить в силе только те, которые связаны с этим вопросом. В том числе речь шла о вышеупомянутых постановлениях.