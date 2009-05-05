Мексика: вспышку гриппа A/H1N1 взяли под контроль

Президент Мексики Фелипе КАЛЬДЕРОН, выступая по национальному телевидению с обращением к народу, заявил, что властям страны удалось взять под контроль вспышку гриппа A/H1N1.

О случаях инфицирования людей в Мексике и США неизвестным ранее штаммом вируса гриппа Всемирная организация здравоохранения сообщила в конце апреля 2009 года. О новом вирусе сообщали как о "свином гриппе", однако позднее ВОЗ по настоянию правительств ряда стран и представителей мясной отрасли приняла решение не использовать этот термин, заменив его техническим названием - "грипп A/H1N1".

"Благодаря решительным профилактическим мерам нам удалось нормализовать ситуацию с эпидемией гриппа A/H1N1, мы готовы постепенно вернуться к нормальной жизни, возобновить занятия в вузах и школах", - сказал Ф.КАЛЬДЕРОН, сообщает РИА «Новости».

"Столкнувшись с новым вирусом гриппа, от которого умерли многие мексиканцы, мы не запаниковали, а начали действовать быстро и решительно, чтобы остановить распространение эпидемии с летальными исходами", - добавил он.

Президент Мексики сообщил, что за последние сутки не было зарегистрировано ни одного смертельного случая, а число зараженных гриппом начало уменьшаться.

"Это стало возможно благодаря героическим усилиям медперсонала и эффективности медицинских препаратов", - отметил он.

Ф.КАЛЬДЕРОН заявил, что эпидемия гриппа нанесла серьезный урон экономике страны. Он сообщил, что в ближайшие дни будет обнародован план по оживлению экономики, который предусматривает ослабление налогового бремени для производителей.

"Сейчас настало время вернуться на рабочие места и с удвоенной силой взяться за работу", - подчеркнул Президент Мексики.

Он также сообщил, что для привлечения туристов в страну будут снижены сборы и налоги для круизных лайнеров и туристических компаний.

Ф.КАЛЬДЕРОН вновь призвал зарубежные страны отменить ограничения на полеты авиакомпаний в Мексику и запрет на ввоз мексиканской свинины, так как эти меры имеют дискриминационный характер.

Согласно последним официальным данным, в Мексике зарегистрировано 812 случаев заражения гриппом A/H1N1, в том числе 26 - с летальным исходом.