Почему мы болеем в начале мая

В первые теплые дни особенно обидно расклеиться. Как застраховаться от проблем, которые чаще всего появляются в это время?

Принимаем витамины

Как известно, весна – время гиповитаминоза. Его пик приходится на март, но и дальше нехватка витаминов ощущается остро. Поэтому открываем очередную упаковку с поливитаминным комплексом и не принимаем близко к сердцу страшилки о том, что слишком много витаминов, мол, вредно. Доказательств этому нет - наоборот, последние исследования норвежских ученых показали, что прием витаминно-минеральных комплексов на 10% понижает наш шанс подхватить ОРВИ. Один лишь витамин С, который мы часто глотаем с этой целью, гораздо менее эффективен – он снижает риск простуды всего на 2%.

Успокаиваем нервы

Научно доказано: увеличение светового дня и связанные с ним колебания нашего гормонального уровня активизирует работу нервной системы. Она становится гораздо более возбудимой, что на фоне стресса может привести к срыву. Не зря весенней депрессией страдают 7% мужчин и 20% женщин. Предотвращаем проблему: если чувствуете, что стали более эмоциональны и взвинчены, чем обычно, перед сном принимаем легкое успокоительное.

Бережем желудок

Сезонному обострению желудочных заболеваний подвержены более 70% людей. И если язвенники со стажем весной принимают специальные препараты и придерживаются диеты, то остальные не понимают, почему вдруг появляются изжога и боль. Все просто: возбужденная нервная система увеличивает продукцию соляной кислоты в желудке, развивается гастрит и заброс кислого содержимого желудка в пищевод.

А еще виноваты пикники с неумеренным потреблением алкоголя и жареного мяса. Свежий воздух только подстегивает аппетит.

Если появились первые признаки желудочных проблем, соблюдайте простые правила.

* есть не реже 4-5 раз в сутки небольшими порциями,

* исключить острые, маринованные продукты,

* не злоупотреблять кофе.

* ужинать не позже, чем за 2 часа до сна;

* если изжога беспокоит через час после еды, принять антацидное средство. Оно нейтрализует действие кислоты и обволакивает слизистую желудка защитным слоем.

Идем к аллергологу

Напомнил о себе дерматит или астма? Неудивительно. В заплесневелой траве, показывающейся из-под снега весной, множество микроскопических грибов, которые могут стать сильнейшим аллергеном.

Если насморк, слезотечение, высыпания на коже появляются после вылазки на природу – скорее всего, это именно ваш случай.

К счастью, эта аллергия успешно лечится. Так что вперед, на консультацию к аллергологу. Только он может поставить диагноз на основании комплексного обследования, включающего кожные пробы, анализы крови, соскобы со слизистой, и подобрать правильное лечение.

Сбавляем рабочий темп

Ученые заявляют, что трудоголизм грозит... поглупением. Результаты исследования, проведённого финским Институтом гигиены труда, были опубликованы в "Американском журнале эпидемиологии". Ученые обследовали более 2000 госслужащих, трудившихся от 40 до 60 часов в неделю. Сравнив их работоспособность и индивидуальные показатели интеллекта, учёные обнаружили закономерность: те, кто работает более 55 часов в неделю, показывали гораздо более скромные умственные способности и жаловались на плохую память.

Длительные умственные перегрузки так же разрушительны для мозга, как, например, курение или алкоголь, резюмировали исследователи. Оптимальной нормой выработки учёные назвали 41 трудовой час в неделю: у таких работников средние умственные показатели были выше всего.

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