Более 1 тыс. человек в 20 странах заражены вирусом A/H1N1

Более 1 тыс. человек в 20 странах заражены вирусом гриппа A/H1N1.

Как сообщает Центр новостей Организации Объединенных Наций, об этом заявила сегодня генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет ЧАНЬ в Генеральной Ассамблее ООН на специальном неформальном заседании, посвященном вопросу противодействия вирусу гриппа A/H1N1.

Обращаясь к его участникам из Женевы с помощью видеосвязи, М.ЧАНЬ сказала, что ситуация с новым гриппом A/H1N1 продолжает стремительно ухудшаться. Вирус охватывает все новые страны.

К 4 мая ВОЗ получила официальные сообщения о 1003 лабораторно подтвержденных случаях инфицирования этим вирусом в 20 странах мира.

В Мексике зарегистрировано 590 заболеваний. 25 заразившихся умерли. В США вирус поразил 226 человек с одним фатальным исходом. На сегодняшний день ВОЗ получила сообщения о вспышках гриппа A/H1N1 в Австрии (1), Канаде (85), Китае (1), Коста-Рике (1), Колумбии (1), Дании (1), Сальвадоре (2), Франции (2), Германии (8), Ирландии (1), Израиле (3), Италии (1), Нидерландах (1), Новой Зеландии (4), Республике Корея (1), Испании (40), Швейцарии (1) и Великобритании (15).

М.ЧАНЬ призвала государства-члены ООН серьезно отнестись к подготовке планов реагирования на глобальную пандемию. Она считает, что оснований объявлять шестую фазу готовности к пандемии на сегодняшний день нет. Однако не исключает, что такое решение может быть принято в ближайшее время.

Глава ВОЗ подчеркнула, что возможная пандемия гриппа требует серьезного отношения, так как она способна быстро охватить все страны мира. Одновременно она отметила, что сегодня человечество лучше подготовлено к пандемии гриппа, чем когда-либо прежде.

В свою очередь, Генеральный секретарь ООН ПАН Ги Мун во время заседания проинформировал государства-члены о степени готовности ООН к возможной пандемии и призвал их к глобальной солидарности в борьбе с новой угрозой.

Он сообщил, что намерен собрать в Женеве потенциальных доноров, в том числе из частного сектора с тем, чтобы убедиться, что у стран есть все ресурсы для противостояния возможной пандемии нового гриппа.