Винницкая область: почти 5,2 млн грн - на ремонт больниц

В Винницкой области за счет перевыполнения бюджета на ремонт больниц выделено почти 5,2 млн. грн.

Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель председателя Винницкого областного совета Виктор ВИКАЛЮК, депутаты облсовета решили направить 5,17 млн. грн. на ремонт и реконструкцию помещений медицинских учреждений.

В частности, облсовет решил выделить на ремонт помещений Винницкой областной клинической больницы имени Пирогова 0,912 млн. грн., областной детской клинической больницы - 1,133 млн. грн., областного онкологического диспансера - 1 млн. грн., психоневрологической больницы - 0,505 млн. грн., областного центра профилактики и борьбы со СПИДом - 0,02 млн. грн.

В.ВИКАЛЮК добавил, что эти суммы выделяются из областного бюджета за счет средств, полученных от его перевыполнения в первом квартале 2009 года.

Как сообщал УНИАН, в Винницкой области за счет экономии и перевыполнения областного бюджета на финансирование капитальных расходов будет направлено свыше 50 млн. грн.