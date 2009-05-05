ВОЗ призывает не снижать уровень противодействия гриппу A/H1N1

Всемирная организация здравоохранения констатирует спад активности гриппа A/H1N1, но призывает не снижать уровень противодействия его распространению, передает Би-Би-Си.

Всего, по данным ВОЗ, зафиксировано 900 случаев заражения в 18 странах на пяти континентах, и власти должны быть на чеку.

Ранее министр здравоохранения Мексики Хосе Анхель КОРДОВА сообщил, что вирус, который унес жизни 22 человек в Мексике, прошел наивысшую стадию в период между 23 и 28 апреля. «Развитие эпидемии в настоящее время перешло в стадию спада», - сказал он.

Официальный представитель ВОЗ Грегори ХАРТЛ, комментируя заявление мексиканского министра, сказал, что текущий "период активности" (вируса) мог пройти.

"Мы не можем ослабить бдительность. Есть высокая вероятность того, что вирус вернется, особенно в холодный сезон", - добавил он.

К настоящему моменту передача инфекции от человека к человеку подтвердилась в 6 странах.

В Мексике от вируса предположительно умерли более 100 человек, хотя официально врачи потвердили смерть от инфекции в 22 случаях.

Тем временем, США заявляют о том, что количество подтвержденных случаев заражения в стране выросло с 160 до 244.

Первые случаи заболеваний начались сразу после окончания зимнего сезона в северном полушарии, что дает основание экспертам предполагать, что инфекция может вернуться осенью.

Эксперт ВОЗ по проблемам здорового питания Бен ЭМБАРЕК заявил, что после того как в Канаде были обнаружены свиньи, зараженные новым вирусом, нужно быть особо осторожными.

Однако, по его словам, убийство этих животных не поможет борьбе с распространением вируса, а свинина по-прежнему безопасна для употребления в пищу.