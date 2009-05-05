Мексика: эпидемия свиного гриппа идет на спад
12:56, 05 мая 2009Страна
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Пик эпидемии пройден
Пик эпидемии вируса свиного гриппа (вирус H1N1) пройден, эпидемия идет на спад. Об этом в воскресенье сообщил министр здравоохранения Мексики Хосе Анхель КОРДОВА.
«Развитие эпидемии в настоящее время перешло в стадию спада», - сказал он.
По словам министра, пик свиного гриппа в Мексике пришелся на 23-28 апреля.
Министерство здравоохранения Мексики представило данные подтверждающие снижение случаев заболевания и количества госпитализируемых с диагнозом «свиной грипп» в стране.
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