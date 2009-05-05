Мексика: эпидемия свиного гриппа идет на спад

Пик эпидемии вируса свиного гриппа (вирус H1N1) пройден, эпидемия идет на спад. Об этом в воскресенье сообщил министр здравоохранения Мексики Хосе Анхель КОРДОВА.

«Развитие эпидемии в настоящее время перешло в стадию спада», - сказал он.

По словам министра, пик свиного гриппа в Мексике пришелся на 23-28 апреля.

Министерство здравоохранения Мексики представило данные подтверждающие снижение случаев заболевания и количества госпитализируемых с диагнозом «свиной грипп» в стране.