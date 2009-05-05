Впервые вирус A/H1N1 перешел от человека к животным

Фермер из канадской провинции Альберта, недавно вернувшийся из Мексики, заразил стадо свиней вирусом A/H1N1. Об этом пишет британское издание The Times.

Этот инцидент - первый зафиксированный случай перехода вируса от человека к животным.

В свою очередь, Брайан ЭВАНС, старший чиновник Канадского агентства продовольственной безопасности, подтвердил, что 200 свиней заразились от своего хозяина свиным гриппом, и подчеркнул: как человек, так и животные находятся на пути к выздоровлению.

Этот случай вновь возбудил опасения мирового сообщества относительно безопасности употребления свинины.

Ранее Украина, Россия, Китай, Индонезия, Филиппины и Сербия уже наложили запрет на импорт свинины из США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала эти меры неоправданными.