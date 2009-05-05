В США - уже 226 заболевших свиным гриппом

Число заболевших свиным гриппом в Соедененных Штатах Америки увеличилось до 226 человек.

Как передает Reuters со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний США, этот вирус распространился по 30 американским штатам. Наибольшее количество больных зарегистрированы в Нью-Йорке (63) и Техасе (40).

Ранее сообщалось о 160 подтвержденных случаев свиного гриппа в США.

Мексика, которая, как считается, стала первым очагом гриппа, официально подтвердила, что заболели 473 человека, 19 скончались. Заболевшие также зарегистрированы в Канаде, Испании, Италии, Великобритании, Израиле, Новой Зеландии, Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландах, Дании, Франции, Южной Корее и специальном административном районе КНР Сянгане (Гонконге).

Уровень угрозы пандемии гриппа A/H1N1 29 апреля ВОЗ повысила с 4 до 5 по шестибалльной шкале.