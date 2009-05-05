Итальянцы, заразившиеся вирусом гриппа A/H1N1, выздоровели
12:10, 05 мая 2009Страна
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После курса лечения
Оба итальянца, заразившиеся вирусом гриппа A/H1N1, выздоровели, сообщает РИА «Новости».
По словам представителя управления здравоохранения Рима, 25-летний мужчина, который недавно вернулся из поездки в Мексику, прошел курс лечения без госпитализации и выздоровел.
Первый итальянец, заразившийся вирусом гриппа A/H1N1, также благополучно выздоровел, сообщил глава территориального управления по здравоохранению Тосканы.
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