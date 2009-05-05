ВОЗ: грипп A/H1N1 не распространяется вне Америки

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Майкл РАЙАН заявляет, что нет данных, свидетельствующих о том, что новый грипп A/H1N1 продолжает распространяться за пределами Северной Америки.

По информации Би-Би-Си, М.РАЙАН высоко оценил работу, проведенную в европейских странах по профилактике распространения заболевания и заявил, что ситуация находится под контролем.

Как сообщает NEWSru, число заразившихся новым видом гриппа в Мексике достигло 473, 19 заболевших скончались.

По словам министра здравоохранения латиноамериканской страны Хосе Анхеля КОРДОВЫ, всего выполнено 1303 вирусологических анализа. Заболевание, вызванное вирусом A/H1N1, зарегистрировано в 18 мексиканских штатах, однако большинство случаев сосредоточено в столичном регионе. Большинство умерших пациентов - 14 человек - женского пола, хотя заражаются вирусом мужчины и женщины приблизительно с одинаковой частотой.

Как сообщил журналистам глава МВД Мексики Фернандо Гомес МОНТ, правительство рекомендовало политическим партиям отложить по меньшей мере до 15 мая все массовые мероприятия в связи с начинающейся кампанией по подготовке к назначенным на 5 июля парламентским выборам. Дата самих выборов, однако, пока властями под сомнение не ставится.

В субботу о первом случае свиного гриппа заявили в Италии и Ирландии. Таким образом количество стран, куда добрался вирус, выросло до 18. Как сообщается, итальянец уже выздоровел.

Заболевший ирландец сам обратился к врачу с симптомами гриппа и в настоящее время проходит амбулаторное лечение антивирусными препаратами в условиях домашнего карантина. Врачи связались со всеми, с кем успел вступить в контакт заболевший по прибытии в Ирландию. Им рекомендовано не выходить в течение недели из дома и принимать лекарства на протяжении 10 дней.