В Житомире собирают средства на офтальмологическое оборудование

В Житомире с 4 по 10 мая волонтеры Всеукраинского благотворительного фонда «Сердце к Сердцу» проведут акцию сбора средств на медоборудование для офтальмологических отделений больниц.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил координатор Житомирского штаба фонда «Сердце к сердцу» Влад ПУЧИЧ.

«В области пройдет настоящий праздник благотворительности, в ходе которого на улицы городов и поселков выйдет свыше 1 тыс. волонтеров. Акция будет состоять из двух этапов. Первый этап с 4 по 8 мая - это сбор средств на предприятиях, в организациях. Второй этап 10 мая - сбор средств на улицах города», - сообщил В.ПУЧИЧ.

Он отметил, что в рамках акции будет открыта фотовыставка «Детские глаза», проведен вечер видео-поэзии, а также 10 мая на площади Королева состоится большой концерт как своеобразная благодарность каждому, кто присоединился к благотворительной акции.

В свою очередь председатель Житомирской молодежной общественной организации людей с изъянами зрения «Генерация успешного действия» Виктория ШЕВЧУК высказала убеждение, что если бы в свое время в житомирских больницах было то оборудование, на которое сейчас собираются средства, то у многих детей не было бы проблем со зрением.

Как сообщалось, нынешняя акция фонда "Сердце к сердцу" по сбору средств на медоборудование для больниц уже четвертая подряд. Она проводится с целью помощи детям с определенными проблемами здоровья. В 2006 и 2007 годах мероприятие было посвящено детям с изъянами слуха, в 2008 и 2009 годах - детям с проблемами зрения. На средства, собранные во время акции, фонд "Сердце к сердцу" закупает медицинское оборудование в областные детские больницы. Оборудование в каждую область закупается на ту сумму, какую собрал каждый конкретный регион.