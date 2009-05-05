ВОЗ: 615 случаев заболевания людей гриппом A/H1N1

Число подтвердившихся случаев заражения людей гриппом A/H1N1 в мире возросло до 615.

Об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает РИА «Новости».

По последним данным ВОЗ, от A/H1N1, который известен также как свиной грипп, скончались 17 человек. Вместе с тем Мексика, которая, как считается, стала первым очагом гриппа, официально подтвердила, что заболели 397 человек, 16 скончались. США сообщили о 141 случае болезни и одном факте смерти.

Как сообщалось, на данный момент случаи заражения гриппом A/H1N1 подтвердили власти США, Великобритании, Израиля, Новой Зеландии, Канады, Испании, Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов, Дании, Франции и Гонконга. В среду, 29 апреля, ВОЗ повысила уровень угрозы пандемии гриппа A/H1N1 с 4 до 5 по шестибалльной шкале.