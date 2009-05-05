ВОЗ подтвердила 331 случай заболевания гриппом A/H1N1

Число подтвержденных случаев заболевания новым гриппом A/H1N1, известным также как свиной, достигло в мире 331. Об этом объявила сегодня Всемирная организация здравоохранения, передает ИТАР-ТАСС.

Вирус-мутант идентифицирован в 11 странах. Эпицентр заболевания находится в Мексике, где обнаружено 156 заболевших, 9 человек скончались. В США – 109 случаев, один скончавшийся.

В Канаде зарегистрировано 34 больных свиным гриппом, в Испании – 13, в Великобритании – 8, в Новой Зеландии и Германии – по 3 выявленных случая, в Израиле – 2. В Австрии, Нидерландах и Швейцарии – по одному больному.

Сейчас эпидемиологическая тревога ВОЗ в связи с новой формой гриппа установлена на 5-м уровне. Это означает, что мир находится на пороге пандемии, и все государства обязаны принять необходимые меры для защиты населения.