Американское правительство хочет сотрудничать с Украиной

Правительство Соединенных Штатов настроено тесно сотрудничать с Украиной в противостоянии конкретным угрозам здоровью населения, таким как "свиной" (H1N1) грипп.

Как сообщили УНИАН в отделе прессы Посольства США в Украине, сейчас уже реализуются несколько инициатив, которые помогают Украине бороться с рисками для здоровья населения.

В частности, Программа уменьшения бактериологической угрозы, которая реализовывается в сотрудничестве с Министерством здравоохранения, Государственным комитетом ветеринарной медицины и Академией аграрных наук в вопросе противостояния конкретным угрозам здоровью населения, таким как "свиной" (H1N1) грипп. Начиная с 2005 года, было проведено обучение персонала по диагностике, бактериологической безопасности, упаковке и пересылке патогена и другим навыкам, необходимым для обмена информацией и получения международной помощи.

Путем Программы уменьшения бактериологической угрозы правительство США сейчас напрямую сотрудничает с украинскими эпидемиологами в вопросе обеспечения санитарно-эпидемиологических станций (СЭС) Украины надлежащими лабораторными материалами и сыворотками для осуществления диагностики образцов с целью изолирования конкретных случаев, если такие произойдут.

Как отметили в Посольстве, хотя Украина имеет хорошие диагностические возможности, правительство США рекомендует украинским партнерам собирать, безопасно запаковывать и отправлять авиадоставкой имеющиеся образцы в международные референтные лаборатории Всемирной организации здравоохранения.

США призывает ключевых руководителей украинских министерств и лабораторий регулярно просматривать веб-сайты Центров контроля заболеваний США (www.cdc.gov), где появляется обновленная информация, которая может использоваться для информирования украинской общественности, помощи министерствам в реагировании и организации обмена данными в международном масштабе для более эффективного предотвращения распространения гриппа.