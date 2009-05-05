Выращены первые искусственные кровеносные сосуды

Первые в мире искусственные кровеносные сосуды выращены американскими медиками из компании Cytograft Tissue Engineering, сообщает Радио Свобода.

Для создания таких сосудов были взяты клетки кожи, из которых сначала выращивался лист. Затем он сворачивался в трубку, а его внутренняя поверхность сосуда дополнительно выстилалась эндотелиальными клетками пациента.

По словам ученых, уже есть первые десять человек, получивших новые сосуды. Специалисты из Медицинского университета Южной Каролины считают, что это значительное достижение, однако отмечает, что на выращивание одного сосуда уходит девять месяцев. Следовательно, это отражается на его стоимости. Однако компания в ближайшее время собирается снизить затраты, наладив массовое производство.

Кроме того, медики сообщили, что у пациентов сосуды функционировали нормально от 6 до 20 месяцев, а это неплохой результат, так как более половины искусственных трансплантатов не выдерживают и года работы.

Тем не менее ученые рассчитывают, что в будущем с помощью этой же технологии можно будет лечить поражения коронарных артерий.

Напомним, ранее специалист из университета Манчестера разработал способ создания искусственных сухожилий, что, предположительно, должно ускорить процесс заживления после травм.

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