Аспирин после 40 лет снижает риск развития рака

Прием аспирина после 40 лет может снизить риск развития рака в последующей жизни

По утверждению экспертов из Британского исследовательского онкологического центра эпидемиологии при Лондонском университете Королевы Марии, употребление аспирина перед наступлением критического возраста, в котором обычно возникает рак, потенциально может предотвратить заболевание.

Аспирин блокирует действие белков, повышенное содержание которых выявляется при определеных типах рака и которые могут инициировать воспаление. В ходе предыдущих исследований было установлено, что у людей, принимающих этот препарат, реже диагностируются рак кишечника, груди и некоторые другие разновидности этого заболевания.

Впрочем, врачи предостерегают: регулярный прием аспирина опасен побочными эффектами. К примеру, он может вызывать внутренние и мозговые микрокровотечения.

Напомним, что о защитных свойствах аспирина специалисты Национального института США по изучению проблем онкологических заболеваний заявляли еще в феврале. По их мнению, регулярный прием аспирина может снизить риск возникновения рака желудка почти на 40%. Однако от рака гортани, пищевода и кардиального отдела желудка препарат совершенно не защищает.

likar.info