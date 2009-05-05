Создали наноиглы для доставки материалов внутрь клетки

08:29, 05 мая 2009
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Лечение на молекулярном уровне

Ученые их Университета штата Иллинойс создали наноиглы, которые помогут биологам в изучении процессов, происходящих внутри живых клеток. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте университета, а статья ученых появилась в журнале Nano Letters.

За основу для иглы ученые взяли нанотрубки диаметром около 50 нанометров из нитрида бора. Их поверхность покрывалась золотом. В рамках работы ученые занимались доставкой отдельных флюоресцентных квантовых точек внутрь клетки. Напомним, что квантовые точки представляют собой фрагменты полупроводников, в которых из-за малых размеров начинают проявляться квантовые эффекты. Флюоресцентными они называются потому, что при облучении светом определенной длины волны начинают испускать свечение.

В рамках работы ученые использовали специальные "соединительные" молекулы, которыми квантовые точки прикреплялись к внутренней части иглы. После этого они прокалывали данной иглой мембрану клетки. Внутри квантовые точки отсоединялись от стенок нанотрубки и оказывались непосредственно в цитоплазме или ядре.

По словам ученых, новые результаты помогут в изучении динамики внутриклеточных процессов на молекулярном уровне. Кроме этого подобные иглы могут использоваться для очень дозированной доставки различных соединений внутрь молекулы, что позволит изучать данные процессы количественно.

lenta.ru

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