Создали наноиглы для доставки материалов внутрь клетки

Ученые их Университета штата Иллинойс создали наноиглы, которые помогут биологам в изучении процессов, происходящих внутри живых клеток. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте университета, а статья ученых появилась в журнале Nano Letters.

За основу для иглы ученые взяли нанотрубки диаметром около 50 нанометров из нитрида бора. Их поверхность покрывалась золотом. В рамках работы ученые занимались доставкой отдельных флюоресцентных квантовых точек внутрь клетки. Напомним, что квантовые точки представляют собой фрагменты полупроводников, в которых из-за малых размеров начинают проявляться квантовые эффекты. Флюоресцентными они называются потому, что при облучении светом определенной длины волны начинают испускать свечение.

В рамках работы ученые использовали специальные "соединительные" молекулы, которыми квантовые точки прикреплялись к внутренней части иглы. После этого они прокалывали данной иглой мембрану клетки. Внутри квантовые точки отсоединялись от стенок нанотрубки и оказывались непосредственно в цитоплазме или ядре.

По словам ученых, новые результаты помогут в изучении динамики внутриклеточных процессов на молекулярном уровне. Кроме этого подобные иглы могут использоваться для очень дозированной доставки различных соединений внутрь молекулы, что позволит изучать данные процессы количественно.

lenta.ru