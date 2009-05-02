Каша на завтрак увеличивает концентрацию внимания

Поедание каши на завтрак увеличивает концентрацию внимания в течение дня. К такому выводу пришли исследователи из Королевского колледжа Лондона (King`s College London), Великобритания.

Как известно, в послеполуденное время внимание человека ухудшается. Ученые выяснили, что порция каши утром может решить эту проблему: она более чем в два раза сокращает спад внимательности, а в некоторых случаях может его полностью предотвратить.

Эксперимент проводился на школьниках, которые были поделены на три группы, сообщает The Telegraph. Первая группа в течение четырех дней ела кашу на завтрак, вторая – принимала напиток с глюкозой, а третья вообще не завтракала. Ухудшение внимательности и памяти было самым незначительным и испытуемых из первой группы.

Лучше всего внимательность и память сохранялись на протяжении дня у тех школьников, кто ел на завтрак пищу с низким гликемическим индексом (ГИ), то есть овсянку, мюсли и каши, в которые добавлены отруби.

Ранее «Вокруг Света» рассказывал о том, что овсяная каша на завтрак насыщает человека на более продолжительное время, чем другие блюда. Пища с низким ГИ способствует выработке в пищеварительном тракте большего количества гормона, который задерживает появление голодных болей, создавая чувство наполненности желудка. К таким продуктам относятся ржаной хлеб, молоко, большинство видов овощей и фруктов.

При поедании такой пищи вырабатывается на 20% больше гормона GLP-1, чем при потреблении блюд с высоким ГИ. А этот гормон является самым эффективным химическим веществом для подавления аппетита. Таким образом, продукты с низким ГИ позволяют человеку уменьшить количество потребляемой пищи, не страдая при этом от голода, и избавиться от лишнего веса.

vokrugsveta.ru