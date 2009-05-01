Спать с младенцем в одной кровати - вредно

Британские специалисты предупредили родителей, что сон в одной кровати с младенцем опасен для него. Предупреждение было выпущено после исследования ряда неожиданных младенческих смертей.

За период с 2005 по 2008 год в Лондоне и окрестностях зафиксировано 173 внезапных и неожиданных младенческих смерти. 85 из них наступили, когда ребенок засыпал в одной кровати с взрослым человеком. В большинстве таких случаев причиной смерти было удушье.

По мнению специалистов Фонда изучения младенческих смертей младенцы должны спать в детской кроватке рядом с родителями, особенно если они родились раньше срока или с недостаточной массой тела.

В соответствии с выпущенным предупреждением, наибольшую опасность для ребенка представляет сон в одной кровати с взрослым, который употреблял перед этим алкоголь, седативные и снотворные препараты, курил или просто сильно устал.

К слову, предупреждение фонда противоречит мнению многих педиатров, впервые высказанному небезызвестными авторами книги The Baby Book Уильямом и Мартой Сирз (William and Martha Sears), которые уверены, что совместный сон формирует необходимый эмоциональный контакт между мамой и ребенком.

medportal.ru