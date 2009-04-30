Холод защищает от инфарктов и инсультов

Научно-популярный журнал New Scientist сообщает, что ученые разработали новый способ защиты сердца и мозга человека от инфаркта и инсульта. Британские специалисты говорят, что охлаждение мозга и сердца зачастую может спасти эти органы от смертельных повреждений.

Во время охлаждения значительно замедляется выброс опасных химических соединений из нервных клеток, соответственно, их воздействие на ключевые органы замедляется и у пациентов повышается шанс перенести инфаркты или инсульты.

Издание сообщает, что в ряде клиник уже началось испытание специальных устройств охлаждающих черепно-мозговую коробку, а также проводящих при помощи сети псевдо-капилляров холодный воздух под кожу. Новая техника, разработанная в Университете Эдинбурга, проходит клинические испытания.

Созданы также и специальные назальные спреи, способные в случае инсульта или инфаркта способны быстро наполнить легкие пациента холодным воздухом.

Американские специалисты, подключившиеся к исследованиям, предложили использовать специальный спрей на основе сжиженного перфторуглерода. Это соединение способно довольно эффективно забирать тепло и охлаждать мозг на 2,4 градуса в час. Также американские специалисты предложили впрыскивать "ледяной" спрей в легкие, что повышает шансы на успех в случае реанимации пациента. В этом случае у медиков нет времени постепенно охлаждать мозг и сердце человека, поэтому при помощи легочного впрыскивания есть возможность сбросить температуру сразу на 4 градуса за 15 минут.

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