В США не хватает врачей

США испытывают острую нехватку врачей для обеспечения помощью стареющего населения страны, миллионы граждан которой не имеют медицинской страховки. В связи с этим администрация президента Барака Обамы усиленно ищет пути поиска медицинских кадров, сообщает The New York Times.

Наибольшее беспокойство американской администрации вызывает недостаток врачей первичного звена, то есть врачей общей практики, семейных врачей и сотрудников отделений неотложной помощи, поскольку именно у этих специалистов получает медицинскую помощь большинство американцев.

Врачи первичного звена постоянно добиваются от Конгресса США увеличения себе выплат по правительственной программе медицинского страхования Medicare. Однако это резко снизит доходы узких медицинских специалистов, которые поэтому лоббируют любые перераспределения страховых денег между врачами и призывают Конгресс изыскивать средства другими способами. А это в условиях дефицита бюджета затруднительно.

Вопрос нехватки врачей всплывает практически на всех заседаниях Конгресса и форумах в Белом доме, касающихся медицины – представители обеих американских партий считают, что недостаток медицинских специалистов уже имеет серьезные последствия для общественного здоровья США. Как недавно отметил Обама, нехватка врачей первичного звена объясняется высокой стоимостью медицинского образования – потратив такие деньги на обучение, выпускники медвузов предпочитают пройти узкую специализацию, чтобы повысить свои доходы в дальнейшем.

medportal.ru