Что лучше – очки или линзы?

Многие люди, которые имеют проблемы со зрением, крайне негативно относятся к ношению очков. Они готовы на любые жертвы, лишь бы не стать пресловутым «очкариком». Сколько на улице можно встретить людей, которые щурятся, пытаясь разглядеть номер автобуса? Но стоит ли идти на такие жертвы, если есть отличная альтернатива очкам – линзы.

Не стоит сразу же отправляться в аптеку за покупкой линз. Перед тем как решиться на покупку необходимо более подробно узнать об этом чуде современной медицины. Конечно, подходящие лично вам линзы вам сможет подобрать только врач, но вот об общих достоинствах и недостатках линз необходимо знать заранее.

Линзы, как и ненавистные очки, могут скорректировать близорукость и дальнозоркость, кроме того, они легко справляются и с астигматизмом. Нужно сказать, что с помощью контактных линз можно заменить и бифокальные очки. Бифокальными очками называют такие очки, в которых в каждой линзе имеется сразу два значения диоптрий – и для близорукости, и для дальнозоркости.

Нужно помнить, что у линз имеется ряд преимуществ перед очками, которые для большинства людей являются весьма существенными.

Прежде всего, вспомним, что контактные линзы не запотевают, когда вы заходите с мороза в помещение, поэтому вам не придется все время носить в кармане платок.

Линзы не сползут у вас с носа в самый неподходящий момент. Кроме того, линзы не скроют потрясающего макияжа глаз, как это обычно бывает с очками. Вы чувствуете себя свободно и уверенно, вы можете заниматься спортом и не бояться, что очки упадут и разобьются.

При этом не стоит забывать и о недостатках линз. Линзы изготавливаются из очень тонкого материала, поэтому с ними необходимо обращаться очень аккуратно, чтобы не повредить и не потерять.

Нужно помнить, что перед тем как надеть линзы, так же как и перед тем, как их снять, необходимо тщательно мыть руки.

Наши глаза очень чувствительны к различным инфекциям, поэтому нужно соблюдать все меры предосторожности, чтобы не навредить себе.

Кроме того, помните, что линзы требуют специального ухода. Они требуют хранения в специальном растворе.

Врачи также говорят о том, что далеко не все могут носить контактные линзы. Для того чтобы убедиться, что вам можно их носить, необходимо в обязательном порядке перед покупкой линз посетить врача-окулиста. На приеме у врача вам будет задано несколько вопросов.

Так, например, специалист уточнит, не страдаете ли вы сахарным диабетом, не жалуетесь ли вы на пониженное слезоотделение, не беременным ли вы, не принимаете ли вы гормональные препараты, нет ли у вас конъюнктивита. Если хотя бы на один из приведенных выше вопросов вы ответите утвердительно, то врач наверняка отговорит вас от покупки линз.

Кроме того, специалист обязательно поинтересуется у вас, почему вам хочется носить контактные линзы, почему у вас возникла такая потребность.

Ваша задача – как можно четче и точнее описать ему свои желания, свои предпочтения и так далее. Только тогда врач сможет подобрать вам линзы, которые будут максимально подходить именно вам.

Помимо всего вышесказанного, нужно помнить, что глазные яблоки у человека могут быть разной формы, поэтому окулист наверняка предложит вам их измерить. Если в ходе осмотра врач найдет у вас какие-либо повреждения роговицы глаза, то, вряд ли, вам будет разрешено перейти с очков на линзы.

Но не думайте, что врач только задаст вам несколько вопросов, проведет осмотр, и вы сможете отправляться за покупкой. Если окулист скажет, что вам можно носить контактные линзы, то предварительно вы должны будете все равно пройти еще несколько процедур.

Так, например, врач даст вам пробную пару линз и попросит вас походить в ней в течение нескольких минут. Это позволит определить, хорошо ли вы их переносите.

После этого, специалист должен будет вам рассказать о том, как правильно ухаживать за линзами, как их правильно надевать.

Кроме того, вам будет назначен день, когда вы должны будете прийти для проведения контрольного осмотра.

И только после совершения всех этих действий у вас в руках, наконец, окажется долгожданный рецепт с информацией, относительно того, какие линзы для вас подобрали.

С этим рецептом вы можете пойти в специализированный магазин и приобрести себе контактные линзы.

Цена линз зависит от того, на какой срок ношения они рассчитаны. Имеются линзы с месячным сроком ношения. Такие линзы вы сможете носить в течение месяца, надевая их каждый день, но нужно помнить, что на ночь их обязательно следует снимать и помещать в контейнер со специальным раствором.

Имеются линзы и с двухнедельным «сроком годности». Эти линзы также могут носиться каждый день, но обязательно снимаются на ночь.

Если вы не хотите снимать линзы на ночь, то вам можно приобрести линзы с месячным сроком годности, которые можно носить круглосуточно.

Особое внимание следует уделить цветным контактным линзам. Они делятся на две группы. Первая группа цветных контактных линз имеет две функции: корректировка недостатков зрения и параллельно изменение цвета глаз. Вторая группа линз выполняет чисто эстетическую функцию, изменяя цвет глаз. Вы можете выбрать любой понравившийся вам цвет, но нужно учитывать, что добиться идеального результата со всеми цветами можно только людям со светлыми оттенками глаз, например, с голубыми или серыми.

А вот кареглазым изменить свой цвет глаз будет достаточно трудно.

Важно отметить, что вопреки расхожему мнению цветные контактные линзы не приносят никакого вреда вашим глазам и совершенно безопасны, поэтому их не боясь могут носить все желающие (у которых нет противопоказаний о которых мы уже говорили выше), даже если у них нет проблем со зрением. Помимо того, что такие линзы могут изменить оттенок ваших глаз, они могут еще и просто подчеркнуть ваш природный цвет. Цена таких линз немного выше. За пару вы обдадите около тысячи рублей. Уход за этими линзами должен быть точно таким же, как и за обычными контактными линзами.

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