Мята поможет женщинам избавиться от лишних волос
11:02, 30 апреля 2009Страна
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Прежде всего - на лице
Избыточный рост волос (гирсутизм) чаще всего связывают с гормональными нарушениями в организме. В ходе эксперимента на крысах ученые установили, что экстракт мяты снижает уровень андрогенов (мужских половых гормонов) в организме грызунов.
В ходе дальнейших исследований также было доказано, что 2 чашки мятного чая в день помогают уменьшить симптомы гирсутизма и у женщин. Причем в первую очередь уменьшается число волос на лице.
Поэтому ученые рекомендуют дополнить стандартную антиандрогенную терапию при гирсутизме 2 чашками мятного чая в день.
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