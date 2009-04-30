Мята поможет женщинам избавиться от лишних волос

Избыточный рост волос (гирсутизм) чаще всего связывают с гормональными нарушениями в организме. В ходе эксперимента на крысах ученые установили, что экстракт мяты снижает уровень андрогенов (мужских половых гормонов) в организме грызунов.

В ходе дальнейших исследований также было доказано, что 2 чашки мятного чая в день помогают уменьшить симптомы гирсутизма и у женщин. Причем в первую очередь уменьшается число волос на лице.

Поэтому ученые рекомендуют дополнить стандартную антиандрогенную терапию при гирсутизме 2 чашками мятного чая в день.

stylemania.km.ru