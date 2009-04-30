Все страны мира должны быть готовы к пандемии гриппа - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет, что все страны должны немедленно активизировать планы подготовки к возможной пандемии свиного гриппа.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом заявила генеральный директор ВОЗ Маргарет ЧЕН, представляя свое решение о повышении уровня пандемической угрозы с четвертого до пятого.

“Страны должны оставаться в высокой степени готовности из-за необычной вспышки болезней типа гриппа и серьезной пневмонии”, - заявила она.

Гендиректор ВОЗ отметила, что на этом этапе эффективные и необходимые меры должны включать в себя наблюдение, раннее выявление и лечение случаев, инфекционный контроль.

“Это изменение уровня угрозы является сигналом для правительств, министров здравоохранения и других министров, фармацевтической индустрии и бизнес-сообщества по поводу того, что некоторые действия должны быть сейчас осуществлены быстрее”, - заявила М.ЧЕН.

“С положительной стороны, мир лучше готов к пандемии гриппа, чем когда-либо в истории”, - добавила она, отметив, что эта готовность объясняется мерами, которые осуществлялись в борьбе с птичьим гриппом H5N1.

Гендиректор ВОЗ также сообщила, что провела встречи со странами-донорами, Всемирным банком и другими с целью мобилизации ресурсов с производителями антивирусных препаратов для оценки их возможностей и увеличения производства.

М.ЧЕН отметила, что вирусы гриппа характеризуются высокой скоростью мутации и непредсказуемым поведением, поэтому самым главным на сегодня является вопрос о том, насколько серьезной будет пандемия, особенно сейчас, на начальном этапе.

“Мы не имеем ответов на все вопросы, но мы получим их”, - отметила генеральный директор ВОЗ.

Как сообщал УНИАН, ВОЗ повысила уровень угрозы свиного гриппа до 5-го. Шестой уровень угрозы означает пандемию.