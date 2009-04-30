Украине угрожают новые психотропные наркотики

В Украине существует угроза распространения новых видов психотропных наркотиков.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, об этом на брифинге в Киеве сообщил начальник Департамента борьбы с незаконным оборотом наркотиков Николай АНДРЕЕВ.

«В настоящее время существует угроза возникновения в Украине новых видов аналогов психотропных веществ, которые еще не внесены в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Органы внутренних дел действуют в рамках действующего законодательства и не имеют законных оснований для привлечения к ответственности за оборот таких препаратов, поэтому по инициативе Департаментом БНОН направлено письмо председателю Комитета по контролю за наркотиками относительно изучения проблемы злоупотребления отмеченными аналогами", - сказал он.

Н.АНДРЕЕВ также отметил, что МВД направило в Верховную Раду законопроекты о внесении изменений в законы «О лекарственных средствах», «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности» в части ответственности за злоупотребление в сфере оборота лекарственными средствами.

По убеждению руководства Департамента борьбы с незаконным оборотом наркотиков, принятие изменений в законодательство позволит эффективнее противодействовать наркопреступности в Украине.

В то же время Н.АНДРЕЕВ проинформировал, что за три месяца этого года по результатам работы милиции наложены аресты на средства и имущество наркопреступников на сумму 41 млн. грн.

В этом году подразделениями борьбы с незаконным оборотом наркотиков выявлено 942 факта сбыта наркотиков группой лиц. Также ликвидировано 15 организованных преступных группировок, уголовные дела в отношении которых направлены в суд.