ВОЗ снова повысила уровень угрозы свиного гриппа

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила с 4-го до 5-го уровень угрозы инфицирования вирусом свиного гриппа по шестибалльной шкале.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщила вчера генеральный директор ВОЗ Маргарет ЧЭН по итогам заседания чрезвычайного комитета международных экспертов.

"Я решила повысить уровень угрозы пандемии свиного гриппа с 4 по 5 уровень", - заявила М.ЧЭН. Повышение степени угрозы до 5 уровня также означает, что на данном этапе уже необходимо активизировать попытки создания вакцины против опасного вируса, отмечает агентство.

Как сообщалось, ВОЗ в понедельник, 27 апреля, повысила уровень угрозы пандемии свиного гриппа с 3 до 4.

ВОЗ также заявляла, что может повысить уровень угрозы глобальной эпидемии до пятого, если, по крайней мере, в двух странах будет подтверждаться передача инфекции от заболевших людей здоровым на протяжении длительного времени.

Заболевшие свиным гриппом зарегистрированы в Мексике, США, Великобритании, Израиле, Новой Зеландии, Канаде, Испании, Германии и Австрии.