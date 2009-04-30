Новые возможности лечения воспалений роговицы

10:03, 30 апреля 2009
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Стерилизация убивает инфекции

Причина кератитов - инфекция. Наиболее опасными являются герпетический вирус, грибки, протозойная инфекция, сине-гнойная палочка, псевдомона.

Инфицирование роговицы провоцирует травма, которая может быть вызвана как простой механической травмой глаза, так и ношением линз. Вирусные кератиты часто развиваются на фоне снижения общего иммунитета организма.

Как правило, кератиты сопровождаются снижением зрения, покраснением глаза, слезотечением, светобоязнью, резкими болями.

Снижение зрения и боли в глазу вызывают резкий дискомфорт и полностью лишают возможности вести обычный образ жизни.

Лечатся кератиты с помощью специфических для каждой конкретной инфекции антибиотиков, противовирусных и противовоспалительных препаратов. Лечение обычно долгое и не всегда приводит к полному излечению. После тяжёлых кератитов навсегда остаётся помутнение роговицы – бельмо, существенно снижающее зрения и ухудшающее косметический вид человека.

Многие кератиты имеют рецидивирующий (повторяющийся) характер и каждая последующая атака воспаления вызывает всё большие стойкие изменения в роговице.

Наиболее тяжело поддаются лечению герпетические, протозойные и грибковые кератиты. Иногда медикаментозная терапия бессильна.

Сегодня появился новый метод лечения тяжёлых воспалительных заболеваний роговицы. Этот метод называется кросс-линкинг роговицы.

Суть метода заключается в том, что с помощью специального прибора – лампы Зайлера, производится полная стерилизация роговицы (т.е. уничтожается вся инфекция в толще роговицы) с помощью специально сфокусированного гомогенизированного монохромного ультрафиолетового излучения.

Одновременно устраняется отёк роговицы, вызванный воспалительным процессом. Достаточно одной процедуры, что бы остановить воспалительный процесс и ликвидировать инфекцию.

После проведения процедуры проходит боль, успокаивается глаз, улучшается прозрачность роговиц, повышается острота зрения.

Сегодня для тех, кто страдает от тяжёлых форм воспаления роговицы появилась надежда на излечение!

likar.info

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