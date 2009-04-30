Сок грейпфрута усиливает эффективность антираковых лекарств

Объединение примерно 226 граммов грейфрутового сока с противораковым препаратом рапамицином позволяет увеличить уровни поступающего в организм лекарства без повышения его доз, сообщают онкологи Университета Чикаго. По их словам, грейпфрутовый сок может увеличить уровни определённых медикаментов от рака в крови от трёх до пяти раз. Это всегда считалось опасным, поскольку таким образом действие ферментов в некоторых лекарствах могло быть заблокировано. Врачи решили оценить степень изменения соком уровней лекарств и проанализировать его роль в борьбе с активностью раковых клеток и побочными эффектами терапии.

В исследовании приняли участие 28 онкобольных с прогрессирующими опухолями, для которых не существует надёжного лечения. Доза препарата рапамицина увеличивалась с 15 мг до 35, пациенты принимали лекарство один раз в неделю. Затем больным было предписано выпивать стакан грейпфрутового сока сразу же после рапамицина. Комбинация препарата с соком позволила улучшить всасывание рапамицина, хотя без сока только менее 15% лекарства поглощается. Самыми распространёнными побочными эффектами после добавления сока к терапии являлось повышение уровней сахара в крови, усталость, диарея и понижение числа белых кровяных клеток. Грейпфрутовый сок в 2-4 раза повысил уровни лекарства и его действие на раковые образования. Это означает, поясняют американские клиницисты, что без увеличения дозы естественным образом большие концентрации лекарства достигли своей цели. Кроме того рапамицин является дорогостоящим препаратом, а ежедневный стакан фруктового сока позволяет снизить расходы на покупку медикаментов наполовину.

АМИ-ТАСС