Энергосберегающие лампочки опасны для здоровья

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) высказывает серьезные опасения по поводу безопасности компактных флуоресцентных ламп (CFL).

Напомним, что ранее Конгресс США принял решение о полном отказе к 2013 году от ламп накаливания и переходе на энергосберегающие лампочки, позволяющих сэкономить до двух третей расходуемой электроэнергии.

Однако эксперты министерств здравоохранения Канады и Великобритании предупреждают о том, что использование данного типа ламп представляет серьезную угрозу здоровью человека, так как, во-первых, в CFL присутствует высокотоксичная ртуть (4-5 милиграммов), а во-вторых данный тип ламп характеризуется высоким уровнем радиационного фона и электромагнитного излучения, эквивалентного прямому воздействию ультрафиолетовых солнечных лучей.

На Энергетическом международном форуме в Найроби в феврале представители 140 стран поддержали декларацию по снижению использования ртути в товарах общего пользования, таких как термометры или электроприборы, однако это пока номинальное решение.

А пока в случае, если у вас разбилась флуоресцентная лампа, медики рекомендуют немедленно открыть окна и вывести из помещения людей и домашних животных, по меньшей мере, на 15 минут, пока не выветрятся ядовитые пары ртути.

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