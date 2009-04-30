Жирная пища улучшает память

Американские ученые из университета Калифорнии считают, что употребление жирной пищи улучшает память. Улучшение памяти происходит в результате воздействия на головной мозг гормона oleoylethanolamide (OEA), который образуется в кишечнике из олеиновой кислоты. Специалисты надеются на основе полученных данных создать новое лекарство для лечения проблем, связанных с памятью

Эксперименты на крысах уже показали положительный результат от приема OEA. Эксперты планируют проведение дальнейших исследований по изучению влияния OEA на память.

Олеиновая кислота - наиболее распространенная в природе ненасыщенная кислота. Содержится во многих растительных и животных жирах в виде сложных эфиров — глицеридов:

- в оливковом масле до 81%

- в подсолнечном до 40%

- в арахисовом до 66%

- в говяжьем жире 41-42%,

- в свином 37-44%

- в тресковом 30%.

health.km.ru