Жирная пища улучшает память
Благодаря гормону OEA
Американские ученые из университета Калифорнии считают, что употребление жирной пищи улучшает память. Улучшение памяти происходит в результате воздействия на головной мозг гормона oleoylethanolamide (OEA), который образуется в кишечнике из олеиновой кислоты. Специалисты надеются на основе полученных данных создать новое лекарство для лечения проблем, связанных с памятью
Эксперименты на крысах уже показали положительный результат от приема OEA. Эксперты планируют проведение дальнейших исследований по изучению влияния OEA на память.
Олеиновая кислота - наиболее распространенная в природе ненасыщенная кислота. Содержится во многих растительных и животных жирах в виде сложных эфиров — глицеридов:
- в оливковом масле до 81%
- в подсолнечном до 40%
- в арахисовом до 66%
- в говяжьем жире 41-42%,
- в свином 37-44%
- в тресковом 30%.