Обнаружен самый первый больной свиным гриппом

Мексиканские врачи заявляют, что установили человека, который первым заболел свиным гриппом, сообщили в среду американские СМИ. Как отмечает телекомпания CNN, первым пациентом стал пятилетний Эдгар Эрнандес, проживавший в штате Веракрус в двух часах езды от столицы страны Мехико.

Вспышка гриппа в этой деревне была зафиксирована 2 апреля. Результаты исследований крови десятков заболевших людей показали, что все они, за исключением Эрнандеса, заразились обыкновенным гриппом, передает «Интерфакс».

Власти штата обратили внимание на результаты анализов крови мальчика только после того, как случаи заражения свиным гриппом были подтверждены в других районах страны.

Правительство Мексики заявило о том, что изначально предполагалось, что Эдгар Эрнандес, который сейчас уже полностью выздоровел, болел обыкновенным гриппом. Однако позднее лабораторные исследования показали, что он заразился именно свиным гриппом.

В настоящее время состояние здоровья ребенка не вызывает опасений, он идет на поправку.

Совладельцем свинофермы является крупнейший в мире производитель свинины и колбасных изделий Smithfield Foods (США). На этой ферме выращивалось около 1 млн свиных голов в год, поэтому на ферме было огромное навозное озеро.

Ранее сообщалось, что в начале апреля в Ла-Глории и ее окрестностях произошла крупная вспышка тяжелого заболевания дыхательных путей. Местная санэпидемстанция срочно приняла меры: на город с 3 тысячами жителей был наложен карантин, в жилых домах была проведена химическая обработка с целью уничтожения мух.

Официальные же представители Smithfield утверждают, что симптомов гриппа у их свиней и сотрудников ни на одной ферме в Мексике не выявлено.

Ассоциация свиноводов Мексики также уверяет, что вирус гриппа, вызвавший эпидемию в Мексике, никак не мог изначально возникнуть у свиней, и приводит тому научное доказательство.

Взгляд