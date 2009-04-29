В США от свиного гриппа умер младенец

Зарегистрирован первый за пределами Мексики случай смерти человека от свиного гриппа — в американском штате Техас от болезни скончался двухлетний ребенок. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно данным, обнародованным в среду Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), в США зарегистрировано самое большое количество больных свиным гриппом — 64 человека. Это почти в 2,5 раза превышает аналогичный показатель в Мексике, которая считается предполагаемым очагом эпидемии.

По данным Минздрава Мексики, в стране официально подтверждены лишь 26 случаев заражения людей свиным гриппом. 28 апреля вечером министр здравоохранения латиноамериканской страны Хосе Анхель Кордова сообщил, что официально зарегистрировано только семь случаев гибели людей от свиного гриппа. Ранее сообщалось, что жертвами болезни в этой стране стали 159 человек. По словам министра, остальные 152 человека скончались от пневмонии.

Всего в мире подтверждено 105 случаев заболевания свиным гриппом.

На североамериканском континенте — помимо США и Мексики — шестеро заболевших зарегистрированы в Канаде. В Европе ВОЗ подтверждает четыре случая заболевания свиным гриппом — два в Великобритании и два в Испании. 29 апреля утром о подтвердившемся случае заболевания свиным гриппом в Германии сообщил министр здравоохранения Баварии. Трое заболевших свиным гриппом проживают в Новой Зеландии и двое — в Израиле.

rosbalt.ru