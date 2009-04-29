В Украине - неподобающее отношение к детям с психическими расстройствами

Народный депутат Украины от Партии регионов Михаил ПАПИЕВ считает, что в Украине несовершенная система лечения, реабилитации и социальной помощи детям с психическими заболеваниями. Об этом он сообщил сегодня в ходе заседания круглого стола «Кризис в психиатрии детского возраста. Мультидисциплинарные подходы к решению проблем», сообщили УНИАН в пресс-службе депутата.

По его словам, в то время, как в других странах детей с психическими заболеваниями и различными степенями умственной отсталости стараются максимально воспитывать в семье и обществе, максимально возможно реабилитировать, социализировать, мы, не имеющие необходимых внебольничных структур реабилитации, по-прежнему пытаемся с помощью закрытых психиатрических больниц решить социальные проблемы этих детей. «Заканчивается это всегда одинаково – жизнью в интернате», - добавил М.ПАПИЕВ.

«В Великобритании при населении в 61 млн. жителей, существует 665 мест в больницах для психически больных детей, а в Украине с населением 46 млн. - 1952 места», - сообщил депутат, отметив, что содержание одного ребенка в психоневрологическом интернате стоит около 2000 гривень в месяц.

М.ПАПИЕВ также сообщил, что ребенку, растущему в вакууме внимания и понимания со стороны взрослых, даже самый квалифицированный врач не может помочь. Более того, отсутствие современной системы подготовки и аттестации детских психологов приводит к тому, что родители, заинтересованные в решении проблем своего ребенка, вынуждены пользоваться услугами сомнительных специалистов. «Это уже не медицинская проблема, требующая немедленного решения», - сказал политик.