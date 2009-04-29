Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предложила Sanofi Pasteur разработать вакцину против свиного гриппа.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на сообщение для прессы от группы Sanofi Pasteur, которая является мировым лидером в производстве вакцин.

В сообщении отмечается, что Sanofi Pasteur готова “создать вакцину для защиты против нового вируса A/H1N1, определенного ВОЗ”.

Швейцарская лаборатория Novartis также сообщила о том, что с ней контактировали представители ВОЗ по вопросу создания новой вакцины.

Еще одна швейцарская группа – Roche, которая производит один из двух рекомендуемых к использованию против свиного гриппа препаратов Tamiflu, - сообщила, что готова поставить на рынок 3 млн. доз.

Британская GlaxoSmithKline, производитель второго рекомендуемого на сегодня препарата Relenza, поставила 100 тысяч упаковок мексиканской власти, и рассматривает возможность увеличить производство.

Оба препарата были разработаны для борьбы с птичьим гриппом. На сегодняшний день нет вакцины против свиного гриппа, вспышка которого была зарегистрирована в Мексике.

Как сообщал УНИАН, ранее представитель Sanofi Pasteur заявил, что создание новой вакцины может занять от 4-х месяцев.